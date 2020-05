Hoe zou het nog zijn met Nena van ‘99 Luftballons’: “In mijn tuin ligt een kindergraf”

Eind maart haalde één niet-coronabericht de voorpagina’s van de Duitse pers: de zestigste verjaardag van zangeres Nena. ‘Vom kleinen Mädchen zur dreifachen Großmutter’, titelde de site mittelbayerische.de. 37 jaar na haar monsterhit 99 Luftballons heeft Nena vier kinderen en drie kleinkinderen. Ze zingt nog, zit in jury’s van ‘The voice’ en startte een alternatieve school. Maar over alles hangt een zware schaduw. In een verjaardagsinterview vertelde Nena over het kindergraf in haar tuin.