Mehdi Bayat haalt slag thuis, KBVB keurt 1,25 miljoen euro steun voor Pro League goed

Tijdens een pittige raad van bestuur, die liefst vier uur duurde, heeft bondsvoorzitter Mehdi Bayat zijn slag thuis gehaald. De bestuurders zetten het licht op groen voor een betaling van 1,25 miljoen euro coronasteun aan de Pro League. De amateurclubs hadden ook een vergoeding gevraagd, maar moeten het voorlopig stellen met de steun die werd toegezegd door de opschorting van drie maanden bondsbijdragen. Die zou 2,2 miljoen euro bedragen.

De profclubs gebruiken de 1,25 miljoen euro om financiële verliezen door de coronacrisis te vergoeden en ploegen die naast een Europees ticket grepen te compenseren. Maar het geld werd ook gebruikt om steun af te kopen voor een competitie met zestien en play-offs – de geprefereerde formule van onder meer Charleroi, de club van bondsvoorzitter Bayat.

De directeur van Charleroi had kritiek geoogst omdat hij het bedrag zonder overleg met de bond aan de Pro League had beloofd. Tijdens een vergadering in het nationaal oefencentrum van Tubeke kreeg hij verschillende kritische vragen maar kreeg hij op het einde zijn beslissing doorgedrukt. De 1,25 miljoen euro komt niet uit de huidige begroting, maar uit de toekomstige winsten van de Rode Duivels op het EK. Daarvan is volgens een verdeelsleutel een deel voor de profclubs voorzien.

Foto: BELGA