De wereld kijkt even niet toe. En dus wordt het coronavirus schaamteloos misbruikt in Latijns-Amerika

Eerst was het China, dan Europa, vervolgens de VS en nu heet het nieuwe slagveld van het coronavirus Latijns-Amerika. En op dat continent zal het virus nog meer littekens nalaten dan ­elders ter wereld. Latijns-Amerika is sowieso altijd al een continent geweest van gestructureerde chaos, corruptie, misdaad en autoritaire regimes. Zonder de minste scrupules worden het virus en de lockdown er misbruikt om de ­eigen agenda door te drukken en rekeningen te vereffenen. Dat de wereld even niet toekijkt, biedt ongeziene opportuniteiten.