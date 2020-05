Arslanagic wordt allicht niks bij Antwerp, Defour wacht nog op voorstel, Mbokani kan verrassen

In de marge van de voorstelling van Ivan Leko kwam uiteraard het transferbeleid van Antwerp aan bod. De Great Old wil vier à vijf gerichte versterkingen doen, maar hoe zit het met de aflopende contracten?

Dat Bolat, Mirallas, Hoedt, Gano, Baby en Opare,… vertrekken op de Bosuil, is bekend. Maar er blijven nog drie vraagtekens over.

Het eerste vraagteken staat achter Dino Arslanagic. De 27-jarige centrale verdediger heeft drie goeie jaren achter de rug bij Antwerp, maar heeft weinig zin in een vierde. Al weken – maanden zelfs – klinkt het in zijn omgeving dat hij niet zinnens is om te verlengen, en general secretary & sports Sven Jaecques beseft dan ook dat een verdere samenwerking moeilijk wordt. “Onmogelijk is het niet, maar het ziet er inderdaad niet naar uit dat we elkaar nog gaan vinden”, zegt Jaecques. Arslanagic zal altijd wel aan een nieuwe ploeg geraken, maar of hij in deze coronacrisis het onderste uit de kan kan halen?

Steven Defour dan. De 32-jarige middenvelder heeft een pechseizoen achter de rug. Puur door blessures kon hij zich niet tonen. Net toen hij fit was, werd de competitie stopgezet. Begin mei had hij wel een gesprek met het bestuur over de toekomst en beide partijen gaven toen aan dat ze open staan voor een verlengd verblijf. Alleen heeft Defour enkele weken later niets meer vernomen en nog geen voorstel ontvangen. Hij zit daarom ook niet bij de voorlopige selectie om vanaf 8 juni testen af te leggen en dan de trainingen te hervatten. Intussen polsen hier en daar andere (buitenlandse) clubs en houdt hij alle opties open.

Liever geen China

“Maar zowel voor Defour als Mbokani blijft alles mogelijk”, zegt Jaecques. Dat is inderdaad de laatste en cruciale pion: Dieumerci Mbokani. Antwerp wil graag door met de 34-jarige Congolese topschutter, maar diens eis is duidelijk. Hij wil niet voor één jaar verlengen, maar meteen voor twee. Anders tekent hij wel elders, geeft hij aan. China – waar Wuhan Zall concreet was – ziet hij niet echt zitten. Maar er zijn genoeg andere landen waar hij kan belanden. “Hij wil graag blijven en wij willen hem graag houden”, aldus Jaecques. “Maar Dieu blijft Dieu. Vorig jaar kondigde hij zijn afscheid aan na de match tegen Charleroi en twee weken later tekende hij bij. Hij is in staat om iedereen te verrassen.”