De Belg betaalt sneller zijn verkeersboete

De Belgische chauffeurs lijken minder tegen te stribbelen wanneer ze een flitsboete in de bus krijgen. In 2019 kregen 4,44 miljoen Belgen een verkeersboete in de brievenbus, en slechts 7% wilde die niet onmiddellijk betalen.

Wie te snel rijdt, zijn gordel niet omdoet of met de GSM aan het oor rondrijdt, riskeert een onmiddellijke inning van de politie in de bus te krijgen. Vorig jaar waren het er 4,44 miljoen stuks. In totaal weigerden of vergaten 426.785 Belgen die boete te betalen. In dat geval krijgen chauffeurs een tweede aanmaning: het parket stuurt een minnelijke schikking, maar het boetebedrag wordt wel verhoogd.

Ter vergelijking: in 2018 kregen een vergelijkbare 4,3 miljoen Belgen een boete van de politie in de bus. Maar toen moest het parket nog naar 650.000 chauffeurs een aanmaning sturen.

“We zien dat de inningsgraad gestegen is”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. In totaal wilde slechts 7% ook na die tweede aanmaning niet betalen. “We vermoeden dat dit komt omdat we bij die eerste boete voor elke chauffeur uitrekenen hoeveel die minnelijke schikking zal bedragen.”

“Daarnaast zal het voor veel mensen ondertussen duidelijk zijn dat ze niet meer aan hun boete kunnen ontsnappen.” De inning van de boetes werd sinds 2017 geautomatiseerd. En terwijl de 7% wanbetalers vorig jaar nog voor de politierechter moesten worden gedaagd, zullen ze vanaf 2020 zien dat de verhoogde boete bij hun belastingen wordt opgeteld.

Minder boetes door corona

Opvallend: dit jaar zijn er in maart en april aanzienlijk minder boetes uitgedeeld in het hele land. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis, en het gegeven dat er veel minder auto’s op de baan waren. Of dat ook resulteerde in minder ongevallen, is nog niet duidelijk. (cel)