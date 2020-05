Wouter Vandenhaute flirt al twee decennia met overstap naar de voetbalwereld, werd intussen de grootste man in de koers, nu is hij eindelijk de baas bij Anderlecht

Het grote publiek leerde Wouter Vandenhaute (58) kennen als presentator van het Huis van wantrouwen, of als grote baas van wielerorganisatie Flanders Classics. Maar eigenlijk is voetbal altijd de eerste liefde van de nieuwe eigenaar van Anderlecht geweest. 22 jaar geleden al zei hij dat hij ooit Anderlecht wilde leiden. Doorheen de jaren zijn de flirts met de voetbalwereld en paars-wit in het bijzonder nooit ver weg geweest.