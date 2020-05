Conny (41) sluit populaire versmarkt na vijf generaties: “Liever stoppen met eergevoel dan omdat het niet meer marcheert”

Sint-Amandsberg -

Sappige meloenen, eetbare bloemen, heerlijke noten of gemarineerde feta: ook in tijden van corona vond iedereen de weg naar fruit- en groentewinkel Fruit4You op de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg. Toch sluit de populaire winkel dit weekend na vijf generaties de deuren. “Ik zag het niet zitten om dit in mijn eentje te blijven doen.”