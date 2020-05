Hoe deed commentator Wesley Sonck het eigenlijk zelf in de container? En wie zat er dan naast Pedro?

In de compilatie-aflevering van De container cup op Vier was het donderdagavond eindelijk aan commentator Wesley Sonck om zich te wagen aan de zeven compacte proeven die hij zelf vijf weken lang van analyses had voorzien. En de 41-jarige ex-spits van de Genk, Ajax, Mönchengladbach en Club Brugge deed het uitstekend. Met een toptijd van 10 minuten en 50 seconden zou Sonck zelfs bij de topsporters op een zestiende plaats hebben gestaan. Tussen Dylan Borlée en Thomas Briels. Voor de gelegenheid werd de plaats van Sonck in de commentaarcabine naast Pedro Elias ingenomen door Frank Raes.

LEES OOK.Dit is de eindbalans van De container cup: alle statistieken en reacties van de winnaars per proef

Wesley Sonck scoorde vooral veel bonusseconden aan de monkeybars (73 stuks) en op het golf. Hij slaagde er echter niet in om het golfrecord van hockeyer Arthur Van Doren (156 meter) te breken, al kwam hij wel dicht in de buurt. Met 153 meter deed Sonck even goed als de tweede plaats van Dennis Praet. Met een glansrijke overwinning bij de BV’s en een plek in de middenmoot bij de huidige topsporters kan Sonck wel trots terugkeren naar Ninove. Als ze hem nu geen ereburger maken…

Eindklassement De container cup

1. Mathieu van der Poel: 08:50:02

2. Greg Van Avermaet: 09:20:30

3. Oliver Naesen: 09:48:40

4. Tim Brys: 09:48:43

5. Dennis Praet: 09:51:81

6. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

7. Victor Campenaerts: 10:05:43

8. Thibau Nys: 10: 11:21

9. Toon Aerts: 10:13:44

10. Matthias Casse: 10:13:69

11. Simon Mignolet: 10:16:11

12. Wout van Aert: 10:26:15

13. Jonathan Borlée: 10:30:32

14. Bart Swings: 10:32:03

15. Dylan Borlée: 10:45:01

WESLEY SONCK: 10:50:08

16. Thomas Briels: 10:54:48

17. Thomas De Gendt: 10:58:88

18. Yves Lampaert: 11:01:49

19. Remco Evenepoel: 11:08:04

20. Kevin Borlée: 11:17:65

21. Arthur Van Doren: 11:20:92

22. Hanne Claes: 12:06:19

23. Jolien D’Hoore: 12:28:82

24. Pieter Timmers: 12:34:68

25. Hans Vanaken: 12:37:45

26. Fanny Lecluyse: 13:42:81

27. Kirsten Flipkens: 13:57:77

28. Elise Mertens: 14:18:46

29. Kim Mestdagh: 14:27:49

30. Jaouad Achab: 15:07:17

31. Tessa Wullaert: 15:17:57

32. Nina Sterckx: 16:43:55