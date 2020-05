In Wetteren rijdt sinds kort COVID-19 rond: “Dan weten chauffeurs dat ze anderhalve meter afstand moeten houden”

Wetteren - Hij wil dat iedereen anderhalve afstand van zijn wagen houdt. En dus rijdt F.M. (36) sinds kort met de gepersonaliseerde nummerplaat “COVID-19” rond. “Ik wist dat er negatieve reacties zouden komen. Maar dit is goed bedoeld.”

Een tuinaannemer uit Wetteren rijdt sinds enkele dagen rond met de meest opvallende nummerplaat van het land. F.M. (36) telde 1.000 euro neer en kreeg in ruil “COVID-19” op de voor- en achterbumper van zijn Mercedes. Het was Studio Brussel-dj Stijn Vlaeminck die de wagen opmerkte op de afrit in Gentbrugge en een foto op zijn Twitter-account plaatste. Sindsdien staat ook de gsm bij F. zelf niet stil. “Ik heb zelf geen sociale media. Maar via vrienden en kennissen werd ik op de hoogte gebracht”, zegt hij. “Ik wist natuurlijk wel dat ik me aan wat reacties mocht verwachten. En dat die vaak ook negatief zouden zijn. Maar het is niet mijn bedoeling om te shockeren.”

Blijkbaar geen probleem

Het idee voor de speciale nummerplaat rijpte enkele weken geleden al bij F.. Maar de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) behandelde door de coronacrisis even geen aanvragen. Uiteindelijk mocht F. zijn gloednieuwe plaat een tiental dagen geleden toch gaan ophalen. Zelfs voor hem zelf een kleine verrassing. “Ik was niet zeker dat ze het zouden goedkeuren. Ik weet dat politieke boodschappen of scheldwoorden bijvoorbeeld niet toegelaten worden. Dus ik wist niet wat ze van mijn idee zouden vinden. Maar blijkbaar was het dus geen probleem.”

Foto: ID/ Lieven Van Assche

Op sociale media krijgt de tuinaannemer heel wat verwijten naar zijn hoofd. Heel wat mensen noemen het “respectloos” en “geldverspilling”. Maar zo ziet F. het zelf helemaal niet. Hij bedoelde het naar eigen zeggen eerder ludiek. “Het is een unieke nummerplaat. En toch eentje die iedereen ter wereld zal herkennen”, zegt hij. “Ik wilde er enkel mee verwijzen naar het feit dat andere wagens anderhalve meter afstand moeten houden. Blijf weg van mijn auto en houd afstand, zoiets.”

Al zegt hij wel dat hij ook de negatieve reacties begrijpt. “Maar ik wil wel iets heel duidelijk maken: ik lach niet met de huidige crisis. En ik wil al zeker niet respectloos zijn tegenover de slachtoffers of nabestaanden. Deze crisis treft iedereen. Ik kan net zo goed morgen zelf ziek worden en dan zal ik die nummerplaat zeker niet wegdoen. Weet je, er sterven elke dag mensen aan de gewone griep ook. Ik denk echt dat ik niets verkeerd gedaan heb. En geldverspilling? Dat zie ik al helemaal niet zo. Ik werk van ’s morgens tot ’s avonds. Sommige mensen geven 1.000 euro aan een smartphone. Ik dan weer niet. Ik heb de staat net gesponsord. Met mijn 1.000 euro kunnen heel wat mondmaskers aangekocht worden.”

Duimpje omhoog

Omdat F. op zich niet zo vaak met de wagen in kwestie rijdt, heeft hij nog geen ervaring met de reactie van andere automobilisten. Al is hij daar op zich ook wel gerust in. “Ik zal aan de lichten eens een duimpje en eens een middelvinger omhoog krijgen. Ik ben me echt wel bewust van de gevoeligheid. Maar daar leg ik me bij neer. Die nummerplaat zal mensen verdelen: sommigen zullen de grap ervan inzien en anderen dan weer niet. Het zij zo.”

