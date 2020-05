Philippe Albert ziet macht van Kompany alleen maar toenemen: “Binnen een paar jaar is hij voorzitter”

Anderlecht-icoon Philippe Albert ziet het helemaal goedkomen met paars-wit onder het nieuwe bewind, dat vandaag werd voorgesteld. “Als zelfs het duo Vandenhaute-Kompany niet slaagt, dan weet ik het niet”, zegt de winnaar van de Gouden Schoen in 1992. Albert, tegenwoordig analist, ziet Vincent Kompany binnen enkele jaren zelfs voorzitter worden.

“Voor mij is het geen verrassing dat Wouter Vandenhaute voorzitter wordt”, zegt Philippe Albert over de nieuwe machtsstructuur bij Anderlecht. “Dit zag je al komen sinds de dag dat hij voor de club werkt. Ik vermoed dat het altijd al zijn ambitie is geweest om voorzitter te worden.”

De voormalige centrale verdediger, die ook voor Charleroi, KV Mechelen en Newcastle voetbalde, ziet een goeie voorzitter in de topman van Flanders Classics. “Toen hij nog journalist was, kende ik hem goed, en sindsdien heeft hij een mooi parcours afgelegd. Hij weet van aanpakken in de sport- én zakenwereld.” Dat Vandenhaute ook makelaar is of was (hij kondigde vandaag aan te stoppen, nvdr.), stoort hem niet. “Twee petjes dragen, in het Belgisch voetbal mag dat. Als het van iedereen mag, mag het van mij ook, zolang je maar beseft dat de dubbelrol zich op een dag tegen je kan keren.”

Over het palmares van Vandenhautes voorganger Marc Coucke als voorzitter wil ‘de houthakker van Bouillon’ niet té streng zijn. “Sportief was het geen succes, maar er was ook heel veel werk in de club. Coucke heeft veel proberen te veranderen, maar als de resultaten niet volgen, zal er altijd striemende kritiek zijn. Het blijft een sterke zakenman, maar Anderlecht leiden is toch nog een ander paar mouwen dan Oostende. Terugkeren naar de luwte zal hem deugd doen.”

Kompany onaantastbaar

Er is nog een sleutelfiguur in de paleisrevolutie bij Anderlecht natuurlijk, Vincent Kompany, die aandelen koopt. Een ook dat ziet Albert wel zitten. “Paars-wit mag blij zijn met hem. Hij kon in Manchester of in de VS veel meer geld verdienen, maar hij loopt over van de clubliefde, zoals Witsel en Fellaini bij Standard. Die mannen combineren geld, sportverstand én wat zakenverstand. Extra geld dat in de club gepompt wordt, kan nooit een slechte zaak zijn.”

Kompany kan in de ogen van de Anderlecht-fans weinig verkeerd doen, en net dat maakt zijn positie in de club extra sterk, zo meent Albert. “Na zijn onwaarschijnlijke carrière is hij onaantastbaar. Als ik supporter was, zou ik nooit ontevreden zijn over hem. Zo’n ster die uit je eigen werking komt, kan je bijna niet bekritiseren, en dat lijkt me ook logisch. Hij heeft dat respect zelf afgedwongen. Vermoedelijk is hij binnen een paar jaar voorzitter”, besluit de ex-Rode Duivel met een voorspelling.