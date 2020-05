Pas 2,5 jaar geleden gekocht, nu al de aftocht: dit was Coucke als voorzitter van Anderlecht

Iets meer dan 2,5 jaar zal het voorzitterschap van Marc Coucke bij Anderlecht geduurd hebben. Een overzicht van een turbulente periode.

20 december 2017

Met een bod van 80 miljoen voor 74 procent van de aandelen ontpopt Marc Coucke zich van weireldvoorzitter van KVO tot eigenaar van Les Mauves. Uit pure euforie baadt hostellerie Le Sanglier in Durbuy, waar hij het nieuws verneemt, die avond in paars licht.

28 maart 2018

“Clearance mededinging ontvangen, RSCA here we come, team en fans, samen naar mooie tijden!”, tweet Marc Coucke, vanaf heden officieel voorzitter. Mooie tijden? De eerste wedstrijd wordt meteen verloren en nog geen tien dagen later rolt de kop van algemeen manager Herman Van Holsbeeck, nummer één in het massagraf waarin RSCA wordt omgeturnd. Winter is coming….

13 november 2018

Een maand nadat honderden fans op een parking in Waregem een uitleg eisen van Coucke, tovert hij een paars-wit konijn uit de hoek. Enter Michael Verschueren, zoon van Mister Michel en behalve de nieuwe sportieve baas minstens ook een zoethouder voor de fans.

24 november 2018

Er volgt nog een goocheltruc: chouchou Pär Zetterberg wordt aangekondigd als toekomstige assistent van Vanhaezebrouck. Nooit zal echter blijken wat nu de precieze rol/waarde van Zetterberg was.

16 december 2018

Hoewel Anderlecht het seizoen voordien derde eindigt en nu nog vierde staat, sneuvelt Hein Vanhaezebrouck na een nederlaag tegen Cercle. Toch kan hij trots zijn. Net geen negen maanden onder Coucke: geen enkele trainer wist het zo lang te trekken in diens voorzitterschap te Brussel. Ook een deel van de staf én clubarts Chris Goossens, meegekomen van KVO, overleven het niet.

20 december 2018

Is het wegens zijn dikke telefoonboek of omdat hij als ex-speler goodwill kweekt: Frank Arnesen wordt aangesteld als nieuwe technisch directeur. Verschueren belooft ‘een meerwaarde’. En wat dan met Luc Devroe? Die wordt nog drie weken in het ongewisse gelaten, vooraleer ook hij wordt bedankt voor bewezen diensten.

16 april 2019

Fred Rutten, opvolger van Hein, moet na een 5-0-bolwassing op Standard, op de vierde speeldag van de play-offs al opkrassen. Karim Belhocine, voor de tweede keer interim-coach, boekt 6 op 18, onvoldoende voor een Europees ticket. Voor het eerst in 56 jaar ontbreekt Anderlecht op het Europese toneel.

19 mei 2019

Vincent ‘The Prince’ Kompany, codenaam ‘Jean-Pierre Vanoverschelde’, is de nieuwe de reddende engel worden. Als speler-coach, ook al is hij daar niet gediplomeerd voor.

3 oktober 2019

Simon Davies, coach nummer vier al onder Coucke, blijkt als handpop van speler-trainer Vincent Kompany toch iets te hol. En dus moet nog een ander lid van de Astridpark-royalty – excuseer Lotto Park – zijn intrede maken. Frank Vercauteren dus, tot op heden nog steeds de hoofdtrainer.

21 oktober 2019

Hoe dik was die telefoonboek nu eigenlijk? Niet dik genoeg om het hoofd boven water te houden in het zinkende schip Anderlecht. Exit Frank Arnesen dus.

14 januari 2020

Een saaiepietenlunch wordt het op Anderlecht nooit. Een nieuw jaar betekent een nieuwe baas. Of toch minstens weer iemand die opzij dient te worden geschoven. Welkom Karel Van Eetvelt, vanaf 1 april de nieuwe CEO. En welkom ook Patrick Lefevere en Philippe Close als onafhankelijke bestuurders. En jawel, de man die bij de overname geklopt werd door Coucke: Wouter Vandenhaute, de nieuwe ‘externe adviseur’.

16 maart 2020

De fabrikanten van visitekaartjes wrijven zich weer in de handen. Weer verschuiven de pionnetjes. Peter Verbeke, een maand eerder weggehaald bij AA Gent als hoofd scouting, wordt hoofd rekrutering, terwijl Michael Verschueren voortaan de titel CFO Sports draagt.

21 maart 2020

Nu ook officieel overbodig: Pär Zetterberg. “Wil de club geld besparen met het coronavirus dat alles blokkeert? Was ze niet tevreden over mijn werk? Ik weet het echt niet”, zegt de Zweed.

28 mei 2020

Precies 890 dagen nadat hij Anderlecht overnam, verdwijnt Coucke van de voorgrond. Het enige wat in de trofeeënkast zit, is een dikke stapel C4’s, omdat de plaats elders op was.