“Iemand moet de gestelde lichamen van de Pro League duidelijk maken dat ze niet boven de wet staan”

Consensus, volgens de heer Van Dale ‘overeenstemming van gevoelens’, ‘algemene gelijkheid van opvatting’. Het hoogst haalbare wanneer in discussies of onderhandelingen de standpunten in se onverenigbaar zijn. Een uitkomst waar alle of zo veel mogelijk partijen zich finaal wel mee kunnen verzoenen, zodat de deal breed gedragen overeind blijft en iedereen voort kan. Zoals de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei. Vierentachtig procent van de stemmen, mijnheer! Een ‘breed gedragen’ voorstel waarbij de leden van de vergadering na weken van gekibbel ‘de maturiteit hebben getoond om knopen door te hakken’. Woorden van Peter Croonen, onder meer voorzitter van de Pro League, die het echt de beste oplossing voor ons voetbal vindt.