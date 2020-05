KV Oostende dagvaardt stadionsponsor Versluys

KV Oostende speelt straks wellicht niet meer in de Versluys Arena. De club twist met sponsor en bouwheer Bart Versluys over de laatste betalingsschijf. Versluys moet KVO nog 400.000 euro voor dit seizoen, maar de termijn is verstreken. Daarom stuurt de kustclub nu een dagvaarding naar een deurwaarder om het geld op te eisen.