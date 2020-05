Nicky Hayen bovenaan shortlist Waasland-Beveren

Nu Wim De Decker voor AA Gent koos moet Waasland-Beveren verder speuren naar een coach. Op de shortlist staan vooral jonge trainers. De naam die eruit springt is die van Nicky Hayen (39).Die is nog actief bij de beloften van STVV, maar was afgelopen seizoen ook even interim-coach op Stayen. Waasland-Beveren polste al naar zijn eisen.

Er zijn wel nog enkele alternatieven. Dieter Van Tornhout (35) – nu in de staf van KV Mechelen – staat nog aan het begin van zijn trainerscarrière, maar laat een gretige indruk. Op de shortlist staat ook twee buitenlanders: René Van Eck (54) en Dino Topmöller (39). De eerste is een Nederlandse cultheld met lange haren, die vooral in Duitsland en Zwitserland actief was en bekend is om zijn stevige aanpak. De Duitser Topmöller coachte vorig seizoen Virton. Op de Freethiel hebben ze wel een voorkeur voor een Belg. Volgende week willen ze beslissen.