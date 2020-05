Money time, voor Europa én Charles Michel: krijgt ex-premier 27 landen achter relanceplan van 750 miljard?

Het is niet alleen money time voor Europa – letterlijk én figuurlijk – maar ook voor Charles Michel. De Europese president moet nog voor de zomer de 27 EU-lidstaten door een mijnenveld van tegengestelde belangen naar een akkoord loodsen over het relanceplan van Ursula von der Leyen. “Het is nu zijn moment van de waarheid”, zegt professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven).

Nee, de zomerakkoorden of de tax shift die hij als premier uit de brand sleepte, zijn klein bier in vergelijking met het kunstje dat Charles Michel nog voor de zomer moet opvoeren. In België is het moeilijk ...