Een zoveelste meeting op Zoom, maar dan anders: creatieve Denen streamen emoties van fans live in het stadion

Na elf weken gedwongen pauze is de Deense voetbalcompetitie donderdagavond hervat met een duel tussen Aarhus GF en Randers FC. Zonder supporters in het stadion, al konden de spelers toch de beleving van de fans op het veld ervaren. De wedstrijd werd gespeeld met gigantische schermen op de achtergrond, waar de supporters via videoplatform Zoom op de eerste rij zaten.