Aanvaller van Allah: hoe Nizar Trabelsi uitgroeide van tester bij Standard tot een topterrorist van Al Qaeda

Hij kwam naar België als beloftevol voetballer. Hij verliet het land als topterrorist. Jarenlang speelde de Tunesiër Nizar Trabelsi (49) met een pocketversie van de Koran als scheenbeschermer in zijn kousen. Tot die Koran hem naar Osama Bin Laden leidt en hij twee dagen na de aanslagen van 11 september als moslimterrorist van Al Qaeda in de cel verdwijnt. Zijn voetbalcarrière is dan allang om zeep. Nizar Trabelsi, aanvaller in naam van Allah.