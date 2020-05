Anderlecht verbaast met voorzitterswissel, maar opvallendste rol is voor Vincent Kompany

Een zoveelste paleisrevolutie bij Anderlecht. Marc Coucke doet een stap opzij als voorzitter en wordt opgevolgd door Wouter Vandenhaute. Maar nog opvallender is het financiële engagement van Vincent Kompany (34). Vince blijft ook na 2022. Dat kan moeilijk anders, want na speler en manager wordt Kompany nu ook investeerder. Dat is een unieke positie in het voetbal en die zet moet Anderlecht redden. Jürgen Geril

Vincent Kompany is de toekomst van Anderlecht. Onlangs probeerde Pep Guardiola zijn poulain te overtuigen om assistent te worden bij Man City, maar Vince The Prince koos bewust van RSCA. Ondanks de tegenvallende 9de plaats in zijn eerste jaar als speler-manager. “We laten dit achter ons”, zegt Kompany. “We gaan weer gezond worden en sportief een traject opzetten. Eens dat traject is uitgetekend is het een kwestie van tijd.”

Aandeelhouder?

Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute hebben elkaar echt gevonden hebben. Toen Vandenhaute vier maanden geleden begon als extern adviseur bij Anderlecht plaatste Kompany enkele vraagtekens bij de man van het makelaarsbureau Lets Play. Nu stapt Vandenhaute uit dat makelaarsbureau en gaat hij samen met Kompany geld investeren in Anderlecht. Meer nog, Vandenhaute wordt voorzitter.

De vraag is hoeveel kapitaal ze in de club investeren en op welke manier. Volgens insiders heeft het noodlijdende RSCA eigenlijk 20 à 25 miljoen euro nodig om structureel te blijven draaien. Is er nu een nieuwe kapitaalsverhoging mogelijk? Het ziet er vooral naar uit dat Vandenhaute en Kompany aandeelhouders zullen worden.

Vrijwel meteen ging het gerucht dat Couckes zakenpartner Joris Ide zijn 10 procent aandelen had verkocht, maar die ontkent en wil niet met verlies verhandelen. En dus kijkt iedereen naar de miljardair zelf. Coucke blijft wel hoofdaandeelhouder en eigenaar, maar mogelijk niet meer met 64 procent. “Samen met Marc en Wouter zullen we oplossingen zoeken”, vervolgde Kompany. “Anderlecht kan daarvoor beroep doen op de beste mensen.”

Zlatan-gewijs

In het voetbal wordt de positie van Kompany nu nog unieker. Oké, Zlatan Ibrahimovic is ook aandeelhouder bij Hammarby, maar die voetbalt daar nog niet. Bij Anderlecht zullen de spelers straks niet alleen meer samen met de manager op het veld staan, maar ook met de mede-eigenaar van de club. Speler-manager was al speciaal, speler-manager-investeerder is nog specialer. Het feit dat paars-wit echter vol blijft inzetten op zijn eigen jeugd en dat toptalenten als Doku, Sambi-Lokonga, Verschaeren... niet meteen moeten verkocht worden, hield Kompany ook aan boord. Vandenhaute overtuigde hem.

Zelf wil Vincent Kompany minsten blijven voetballen tot het WK 2022 en tot zijn contract afloopt. Daarna krijgt hij ongetwijfeld een bestuurdersrol bij Anderlecht.

