Ook Matthias Schoenaerts zit thuis tijdens coronacrisis en dus grijpt hij terug naar zijn oude liefde. Het resultaat is indrukwekkend

Ook Matthias Schoenaerts zit noodgedwongen thuis tijdens deze coronacrisis. Nu zijn acteerwerk even on hold staat, grijpt de internationaal gevierde acteur uit Antwerpen terug naar zijn oude liefde: street art. Een maand geleden pakte hij nog uit met een knappe mural in de Brederodestraat. Nu pronkt er al een nieuw werk in de Lange Lozanastraat.