Goffin belooft alle mondmaskers tegen volgende week

De 15 miljoen mondmaskers van het bedrijf Avrox zullen er ten laatste volgende week allemaal zijn. Dat heeft de minister van Defensie, Philippe Goffin (MR), in het parlement gezegd. Tot nog zijn er maar 2,7 miljoen geleverd. Dit weekend zouden er nog eens 3 miljoen moeten aankomen en de rest volgt in de loop van volgende week. Daarmee overschrijdt het bedrijf de deadline die de regering had gesteld, namelijk afgelopen zondag.

De bestelling ligt al langer onder vuur, omdat Avrox een schimmig Luxemburgs postbusbedrijfje is zonder telefoon of website. In het parlement vraagt N-VA-Kamerlid Michael Freilich inzage in alle offertes voor de bestelling omdat hij vermoedt dat de procedure niet eerlijk is verlopen. Iets wat Goffin met klem ontkent.

Bovenop de 15 miljoen maskers van Avrox heeft het Gentse bedrijf Tweeds and Cottons een contract van 3 miljoen mondmaskers. Die zijn intussen allemaal geleverd.(pl)