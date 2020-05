Groene verzekeringskaart kleurt wit

Het verzekeringspapier van uw wagen ziet er straks helemaal anders zijn. Vanaf 1 juli 2020 is het niet langer een groen recto verso-document maar een enkelzijdig wit document met zwarte letters, ofwel op papier gedrukt ofwel in een elektronisch versie. Concreet betekent dit dat je het document dus niet meer op papier bij je moet hebben op voorwaarde weliswaar dat je bij een controle de elektronische versie kunt tonen. Ga je naar het buitenland, dan is het wel aangeraden om het document te printen en aan boord van je voertuig te houden, zo beklemtoont de FOD Economie. Wie nog een geldige traditionele groene verzekeringkaart heeft: die mag je tot 31 december 2021 blijven gebruiken. (wer)