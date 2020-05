De school op stelten

Schooldirecteurs die hun organisatie weer helemaal moeten omgooien, en leerkrachten die vrezen voor hun veiligheid nu de voorschriften plots een stuk versoepeld zijn. Veel ouders zijn blij dat de scholen eindelijk weer opengaan, maar de manier waarop de voorbije dagen is gecommuniceerd over die herstart, zet kwaad bloed in de scholen.

Vorige vrijdag was na overleg tussen het onderwijsveld en minister Ben Weyts nochtans overeengekomen dat de lagere scholen op 2 juni konden opengaan, mét behoud van de afstandsregel van vier vierkante meter. Weyts communiceerde dat meteen naar de buitenwereld. Enkele dagen later veranderde het Overlegcomité – een soort van Veiligheidsraad light – dat naar 5 juni, maar kon de social distancing onder klasgenoten wél overboord. Ook de mondmaskers in het middelbaar waren plots niet meer altijd en overal verplicht voor leerlingen.

Dat bochtenwerk gaat er bij de bonden niet in. “De beslissingen veranderen om de haverklap. Niemand begrijpt het nog”, zegt Koen Van Kerkhoven van vakbond COC, die benadrukte dat voor zijn vakbond de mondmaskers wél verplicht blijven. “Leerkrachten die geconfronteerd worden met een klas waarin één leerling zit zonder mondmasker, hebben het recht om niet aan de slag te gaan.” Volgens zijn collega Nancy Libert van de socialistische ACOD wordt gespeeld met de veiligheid van leerkrachten. “Er is niemand die mij ervan kan overtuigen dat de wetenschappelijke inzichten sinds vrijdag zodanig zijn geëvolueerd dat de afstandsregels nu overboord kunnen. Ik heb het gevoel dat de druk vanuit de politiek en de onderwijsverstrekkers gewoon te groot was.”

Tijd nodig

Alle ogen zijn gericht op infectiologe Erika Vlieghe. Zij zat vrijdag mee aan tafel met de Vlaamse onderwijswereld en gaf als voorzitster van de expertengroep (GEES) het soepelere advies aan de federale regering. Volgens haar sprak Ben Weyts simpelweg voor zijn beurt en wilde ze eerst álle partijen horen. “Ik ben in snelheid gepakt”, zegt Vlieghe. “Sit back and relax, en spreek met iedereen: dat wilden we doen. Zo kom je tot bijkomende inzichten. De consensus was vrijdag om het binnenskamers te houden, want het kan zinvol zijn om je tijd te nemen en te praten.”

Na het overleg met de Vlaamse onderwijswereld van vrijdag volgde nog een overleg met de Franstalige tegenhangers. Ook de oproep van Belgische kinderartsen om de school te laten herbeginnen, speelde volgens Vlieghe een belangrijke rol. “Het voortschrijdend inzicht is niet puur virologisch. Onze voorkeur ging uit naar halve klassen, maar dat bleek een logistieke nachtmerrie. En dus is het zinloos om dat aan te bevelen. Het advies houdt epidemiologisch nog steek, maar is ook werkbaar en haalbaar.”

Weyts zelf blijft erbij dat zijn communicatie niet voorbarig was. “We hebben toen een advies geformuleerd op basis van de inzichten van virologen op dat moment ”, zegt hij. Vraag is hoe scholen het nu in de praktijk zullen aanpakken. Hier en daar lieten directeurs al verstaan te zullen blijven werken met halve klasgroepen.