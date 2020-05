De kapitein die KAA Gent kampioen moet maken

Gent hoopt vanaf augustus voor 5.000 fans te spelen

Wim De Decker“Gevoel zat goed, dus niet getwijfeld”

Er valt veel nieuws te rapen op de persconferentie van KAA Gent, maar de grootste glimlach verschijnt bij voorzitter Ivan De Witte misschien wel wanneer hij het verlengd verblijf van zijn kapitein aankondigt. “Met veel plezier kan ik melden dat Vadis Odjidja woensdag een contractverlenging van twee jaar, tot 2023, heeft ondertekend.”

Ook Vadis zelf toont zich tevreden. “De gesprekken hebben een tijdje aangesleept, maar verliepen heel constructief. Voor mij was het vrij snel een uitgemaakte zaak.” Daarbij ging het over veel meer dan het financiële, klinkt het. De ambitie van de club en de uitbouw van de spelersgroep zijn minstens even belangrijk voor Odjidja. “Ik voel me deel van het project en wil meebouwen aan de toekomst van deze club.”

Daarnaast zijn er ook persoonlijke motieven. Sinds de creatieve middenvelder in de zomer van 2018 terugkeerde naar zijn geboortestad, heeft hij de rust teruggevonden. “Oost west, thuis best. Mijn familie en ik zijn gelukkig in Gent en dat heeft een grote rol gespeeld in mijn beslissing.” Als Vadis dit contract uitdoet, zal hij 34 zijn. “Hij wordt nu een echte Buffalo”, geeft De Witte aan.

Eerste challenger

Het grotere doel dat zowel voorzitter als kapitein voor ogen hebben, is de landstitel nog eens naar Gent brengen. De onverwachte triomf van vijf jaar geleden smaakt naar meer. “Iedereen weet dat wij een ambitieuze club zijn”, stelt De Witte. “Als je net vicekampioen bent geworden en je bent altijd ambitieus om beter te doen, wat wil je dan worden?”

De voorzitter laat er geen twijfel over bestaan dat Club Brugge een verdiende kampioen is, maar dat zegt niets over volgend seizoen. “Wij moeten de eerste challenger worden en het hen zo moeilijk mogelijk maken in de strijd om de titel.” Zelfs in het kampioenenjaar werd die ambitie niet zo duidelijk uitgesproken.

Algemeen manager Michel Louwagie treedt De Witte bij, maar blijft iets voorzichtiger. “In de cijfers zijn we nu de nummer twee van België, en dat is een mooie progressie. Volgend seizoen zullen we dat proberen te bevestigen.”

In die ambitie ligt dus een sleutelrol weggelegd voor Odjidja. Afgelopen seizoen weer sterkhouder met 26 competitiewedstrijden, 3 goals en vooral 8 assists. Tel daarbij enkele sterke prestaties in de Europa League, die niet onopgemerkt voorbijgingen bij Europese clubs, en je weet waarom KAA Gent zo blij is dat het zijn kapitein kan houden.

Odjidja pakt dan al eens een domme kaart, maar is buiten het veld wel een voorbeeld voor zijn ploegmaats. Ook in deze coronacrisis, waarin hij zich een voortrekker toonde om met de spelersgroep acties voor het goede doel op te zetten. Zo werden bijvoorbeeld honderd tablets geschonken aan Gentse ziekenhuizen. “Dat heeft het bestuur enorm getroffen”, zegt De Witte. “Hij is dan ook de ideale brugfiguur tussen de spelersgroep en het bestuur.” Zo bleek ook enkele weken terug, toen de voorzitter zijn kapitein in een gesprek verzekerde dat alle spelers tijdens deze coronacrisis gewoon zouden worden doorbetaald.

Huiswerk nog niet af

Wie de kampioenenploeg zal moeten smeden, is en blijft coach Jess Thorup. Het doet hem alvast plezier dat Odjidja blijft. “Voor mij is Vadis heel belangrijk. Niet alleen als speler, maar ook als persoon. Met hem kunnen we aan een mooie toekomst bouwen.”

Naast nieuwe aanwinsten Botaka en Roef. Photo News

Daarvoor krijgt Thorup versterking op en naast het veld, met T2 Wim De Decker, doelman Davy Roef en vleugelspeler Jordan Botaka. “Dit is een sterk signaal van ons bestuur”, geeft de coach aan. “De nieuwe spelers brengen kwaliteit en professionaliteit, wat een mooie match is met de club. Ook bij de komst van Wim De Decker heb ik een goed gevoel.” Botaka zette overigens zijn handtekening na verschillende gesprekken met Odjidja. Ook daar heeft de aanvoerder dus zijn inbreng gehad.

Daarmee is het huiswerk van KAA Gent lang niet af. “Over twee à drie weken hoop ik iedereen hier weer te zien en nog een paar versterkingen aan te kondigen”, besluit De Wittte. Zal er dan ook meer duidelijkheid zijn over goudhaantje Jonathan David? Odjidja hoopt van wel. “Het is logisch dat zo’n speler door veel clubs wordt gegeerd. Maar hij blijft er rustig en nuchter onder. Misschien kan het vooruitzicht om Champions League te spelen hem wel hier houden.”