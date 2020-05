Onbekende schiet kater vol hagelbolletjes: “We hebben alles gedaan om Rossekop te redden”

Oudsbergen -

Een gezin in de Beemdstraat in Meeuwen vond maandag zijn kater, de achtjarige Rossekop, aangeschoten terug in hun tuin. Het beest was doorzeefd met hagel, maar leefde nog. “Er is geschoten met loden bolletjes, een veertigtal bolletjes zijn te zien op de röntgenfoto. Dat lijkt dus niet meer per ongeluk”, zegt dierenarts Shana Pinxten.