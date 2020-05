Trump ondertekent decreet dat rechtsbescherming sociale media inperkt

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een decreet ondertekend waardoor de rechtsbescherming van sociale media over materiaal op hun sites wordt ingeperkt. Daarmee beschermt hij naar eigen zeggen “de vrijheid van meningsuiting tegen een van de grootste gevaren in de geschiedenis van de Verenigde Staten”.

Twitter plaatste een link naar een factcheck bij twee berichten die Trump dinsdag op de microblogsite had geplaatst, waarin hij onder meer beweerde dat stemmingen per post “substantieel frauduleus” zijn. Volgens topman Jack Dorsey wilde Twitter voorkomen dat kiezers door Trumps uitspraken verkeerdelijk dachten dat ze zich niet moesten registreren om te kunnen stemmen.

Trump ging echter sterk in het verweer en beschuldigde sociale media zoals Twitter van censuur en het beknotten van de vrijheid van meningsuiting. Twitter zou volgens hem aan verkiezingsbeïnvloeding doen en hij kondigde meteen aan actie te zullen ondernemen. De president wil sociale media nu strenger reguleren.

Hij ondertekende donderdagavond in het Witte Huis een decreet, waardoor een artikel uit de communicatiewet zal worden herzien en ingeperkt. Door dat artikel – “section 230” – kunnen sociale media momenteel niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door gebruikers wordt gepubliceerd.

Het artikel geldt als één van de steunpilaren van socialemediabedrijven. Het schenkt bedrijven als Twitter, Facebook, YouTube of Google immuniteit tegen gerechtelijke vervolging wegens de inhoud verspreid door derden en biedt hen ook de mogelijkheid om tussenbeide te komen op hun platformen.

Censuur tegenhouden

Volgens Trump zullen nieuwe regelgevingen ervoor zorgen dat “socialemediabedrijven die aan censuur of enig politiek gedrag doen, hun schild voor aansprakelijkheid niet kunnen behouden”. Volgens het decreet zou de bescherming tegen rechtszaken alleen mogen gelden als bedrijven te goeder trouw handelen en in overeenstemming met hun gebruiksvoorwaarden, om inhoud te verwijderen of minder zichtbaar te maken.

Foto: EPA-EFE

De Federal Trade Commission moet nu aan de slag om de regelgeving uit te werken. Trump verklaarde te verwachten dat zijn besluit of de regelgevingen aangevochten zullen worden voor de rechtbank. Als het legaal zou zijn voor hem om Twitter te sluiten, zou hij het doen, zei hij ook nog.

Trump verklaarde bij de ondertekening van zijn decreet dat de socialemediaplatformen “de ongecontroleerde macht hebben gehad om zowat elke vorm van communicatie tussen burgers of met een groot publiek te censureren, beperken, vervormen, verbergen of wijzigen”. Een klein aantal bedrijven heeft volgens de president een monopolie dat de democratie in gevaar brengt.

“Ik onderteken een presidentieel besluit dat het recht op vrijheid van meningsuiting van het Amerikaanse volk beschermt”, aldus Trump. “Momenteel krijgen socialemediagiganten zoals Twitter een ongezien schild voor aansprakelijkheid gebaseerd op de theorie dat ze een neutraal platform zijn, wat niet zo is.” Volgens Trump snoeren sociale media conservatieve stemmen de mond.

Net aanval op vrije mening?

Volgens critici is Trumps actie net een aanval op de vrijheid van meningsuiting en een daad van censuur.

Zo noemde Gary Shapiro, voorzitter van de Consumer Technology Association, het besluit “ongrondwettelijk en ondoordacht”. “Amerikaanse internetbedrijven zijn wereldleiders en het is ongelofelijk dat onze eigen politieke leiders hen proberen te censureren voor politieke doeleinden.”

Steve DelBianco, voorzitter van NetChoice, een handelsgroep met onder meer Twitter, Facebook en Google als leden, verklaarde dat het presidentieel besluit “het grondwettelijk recht op de vrijheid van meningsuiting van socialemediabedrijven vertrappelt”.

Account niet verwijderen

Gevraagd door een journalist na het onderteken van zijn decreet of hij zijn Twitter-account wil verwijderen, gezien zijn kritiek op het platform, verklaarde Trump donderdag dat hij niets liever zou doen. “Als jij niet zo fake was zou ik het meteen doen.” Maar volgens de president moet hij via Twitter communiceren omdat er te veel “fake news” is in de mainstream media.

