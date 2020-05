Tesla-topman Elon Musk krijgt miljoenenbonus

Tesla-topman Elon Musk heeft begin mei een miljoenenbonus gekregen. Toen werd aan de voorwaarde voldaan om de eerste tranche van een enorm bonusplan uit te betalen, bevestigt de maker van elektrische auto’s in een bij de toezichthouder ingediend document. Tesla had een omzet van 20 miljard dollar en was langdurig meer dan 100 miljard dollar waard op de beurs.