Vakbond COC eist dat mondmaskers in secundair verplicht blijven

De Christelijke Onderwijscentrale COC eist dat het dragen van een mondmasker verplicht blijft voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Dat meldt het Nationaal Bestuur van de vakbond na een spoedberaad. Scholen die op een andere manier willen heropstarten dan eerder voorzien, moeten volgens hen bovendien nieuwe risicoanalyses uitvoeren.

Op 22 mei maakten de verantwoordelijken van het onderwijsveld afspraken over de organisatie van de scholen, die zouden gelden tot het einde van het schooljaar, aldus de vakbond. Woensdag werden in het federale overlegcomité echter zonder nieuw overleg met alle partners andere beslissingen genomen.

“Afspraken aanpassen enkel op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ is een aanfluiting van dat overleg en van de inzet van zovele onderwijsmensen in het veld. Veiligheidsregels zijn voor sommigen blijkbaar een blok aan het been. Zonder enige wetenschappelijke evidentie worden regels à la minute aangepast”, aldus de vakbond, die erop wijst dat niemand wakker lijkt te liggen van de psycho-emotionele toestand waarin het onderwijspersoneel zich momenteel bevindt.

De vakbond benadrukt ook dat de verklaring van de GEES-voorzitter dat de enige maatregel die losgelaten wordt de afstandsregel tussen jonge kinderen is “pertinent onwaar” is. Zo heeft het overlegcomité beslist dat mondmaskers voor leerlingen en personeel in het secundair onderwijs niet meer verplicht zijn, maar enkel nog aanbevolen. En dat terwijl in het draaiboek voor het Vlaams onderwijs wel nog staat dat mondmaskers voor personeel in alle onderwijsniveaus en leerlingen vanaf het secundair verplicht zijn.

Zonder eisen geen heropstart

Onderwijsmensen zijn geen marionetten, benadrukt COC. Ze eist dan ook dat scholen die de regels rond de heropstart willen aanpassen een nieuwe risicoanalyse uitvoeren en dat de regels rond het dragen van mondmaskers worden gevolgd die in het draaiboek Vlaams onderwijs staan.

“Wanneer aan deze eisen niet tegemoet wordt gekomen, kan van een uitbreiding van de heropstart geen sprake zijn”, aldus secretaris-generaal van COC Koen Van Kerkhoven.

Personeelsleden die het gevoel hebben dat ze niet ondersteund worden in het werken op een veilige manier, bijvoorbeeld wanneer ten minste één leerling geen mondmasker draagt, hebben het recht om zich aan die onveilige situatie te onttrekken. Bij problemen zal COC hen bijstaan.

De vakbond plant nog geen algemene acties zoals een staking, maar veel zal afhangen van de beslissingen van directies en schoolbesturen.