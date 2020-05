Protest over fataal politiegeweld loopt uit de hand: betogers steken politiekantoor in brand

Betogers die op straat kwamen naar aanleiding van de dood van George Floyd bij een hardhandige arrestatie, hebben in de Amerikaanse stad Minneapolis een politiekantoor in brand gestoken. Dat meldt The New York Times.

Donderdagavond plaatselijke tijd is protest tegen politiegeweld opnieuw ontaard in rellen in Minneapolis. Betogers gooiden aan het politiekantoor vuurwerk en andere objecten naar agenten, die op hun beurt projectielen afvuurden. Uiteindelijk verlieten de agenten het kantoor in hun voertuigen. Betogers klommen over hekken, braken ruiten en staken het gebouw daarna in brand. Ook winkels in de buurt werden in brand gestoken.

Op verschillende plaatsen in het land wordt geprotesteerd sinds een video opdook van het overlijden van de zwarte man George Floyd. Een blanke politieagent hield zijn knie minutenlang op Floyds nek, zelfs nadat hij het bewustzijn verloor. Het protest mondde al meermaals uit in rellen.

In Minneapolis werden de voorbije dagen al winkels geplunderd en in brand gestoken. Gouverneur van de staat Minnesota Tim Walz heeft intussen de nationale garde gemobiliseerd. Hij riep donderdag een noodtoestand uit voor Minneapolis en omliggende gebieden.

Volgens Walz raakten verschillende hulpverleners en betogers al gewond.