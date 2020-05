Ronald Koeman wist van zijn hartproblemen: “Afspraak in het ziekenhuis stond gepland, maar werd uitgesteld”

Op 3 mei onderging Ronald Koeman een hartkatheterisatie, nadat hij in allerijl naar het ziekenhuis werd overgebracht. De bondscoach van de Nederland is nu aan de beterhand. Hij vertelde in het tv-programma Beau op het Nederlandse RTL4 wat er precies gebeurde.

“Die zondag had ik iets te ver gefietst dan normaal op de racefiets, 96 kilometer. Kapot thuisgekomen en in rust kreeg ik last op de borst en ik werd beroerd. Ik begon te zweten, ik werd wit, heel ongewoon. Gelukkig was mijn vrouw Bartina thuis. Ik zei dat het echt niet goed was en vroeg om de ambulance te bellen. Toen bleek al, toen de ambulance snel kwam, dat ik inmiddels een hartinfarct had gehad.”

Koeman werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar twee stents werden geplaatst. “Het is eigenlijk heel snel gegaan. Ik kwam thuis om kwart voor vier ‘s middags en volgens mij lag ik iets over half vijf in het ziekenhuis”, vertelt de gewezen international.

Hij viel naar eigen zeggen niet uit de lucht met zijn hartproblemen en had al een afspraak gepland, maar die werd door de coronacrisis verplaatst. “Mijn vader is ooit gestorven toen hij 75 was door een hartstilstand. Het is bekend dat er in de familie Koeman hartproblemen zijn. Ik had op 19 maart een afspraak bij de cardioloog in het AMC. Die is toen verplaatst naar 4 juli vanwege de corona.”

