Thibaut Courtois en Eden Hazard hadden een codewoord voor Real Madrid in de Chelsea-kleedkamer: “Leuk om erover te speculeren”

Thibaut Courtois (28) kwam in 2018 naar Real Madrid, Eden Hazard (29) volgde een jaar later. De Rode Duivels droomden al veel eerder van een overstap naar de Spaanse hoofdstad. Tijdens hun gezamenlijke vier jaar bij Chelsea ging een transfer naar Koninklijke al over de lippen, al hadden onze landgenoten hier wel een codewoord voor verzonnen.

Twee titels , een FA Cup en de League Cup: Courtois en Hazard waren uiterst succesvol bij Chelsea. Bij Real Madrid kende Hazard mede door een enkelblessure een aarzelende start, maar zijn doelman weet dat het allemaal wel goedkomt met hem.

“Hij had niet veel geluk, maar hij is gelukkig in Madrid. Ik ken hem nu al negen jaar en hij wilde altijd hierheen komen. Het was zijn droom”, verzekert Courtois in gesprek afgelopen weekend met het Spaanse El Mundo. “Deze pauze kwam goed uit voor zijn herstel. Hij is teruggekeerd uit zijn blessure met heel wat energie. Hij kan ons helpen om de titel te winnen. Hazard is een sleutelspeler voor ons.”

Het stond in de sterren geschreven dat Hazard bij Real Madrid zou gaan voetballen. Courtois geeft toe dat er in de kleedkamer van Chelsea al over de Spaanse grootmacht werd gesproken.

“In de kleedkamer van Chelsea praatten we vaak over de mogelijkheid om hier beiden te spelen. “Het witte huis, het witte huis”, zeiden we. Het was leuk om daarover te speculeren”, verklapt de doelman.

De Rode Duivels bereiden op dit moment op het trainingscentrum in Valdebebas voor op de herstart van La Liga. Midden juni willen de Spanjaarden hervatten. Real Madrid moet een achterstand van twee punten goedmaken op FC Barcelona.