Bart De Pauw verzet zich niet tegen proces dat eraan komt: “Anoniem kan er veel verteld worden, maar nu moet iedereen het komen uitleggen”

Het Mechels parket vraagt de doorverwijzing van de zaak Bart De Pauw naar de correctionele rechtbank. De tv-maker zal zich niet verzetten tegen de doorverwijzing. “We vragen de doorverwijzing omdat we voldoende bewaren zien. In deze fase gaat het nog niet over schuld of onschuld”, klinkt het bij het parket. De zitting is momenteel gepland op 8 september.

“Nu komt er eindelijk een proces waarbij de debatten in alle openheid zullen worden gevoerd”, reageert De Pauw (52). Hij is “opgelucht dat hij zich eindelijk zal kunnen verdedigen”. “Wij zijn er klaar voor. Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld.”

“Anoniem kan er veel verteld worden, maar straks in de rechtszaal zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen en worden hun verklaringen controleerbaar”, aldus De Pauw.

Zijn advocaat vindt de vraag van het parket logisch. Hij kreeg het standpunt van het parket gisteravond te horen. “Dit is de logische beslissing, als er nadien sprake kan zijn van een zinvol debat”, zegt Michael Verhaeghe. “Bart is opgelucht nu. De heel zaak duurt al heel lang en heeft zwaar op hem gewogen. Wat hij de voorbije drie jaar heeft doorstaan, wens ik mijn ergste vijand niet toe.”

LEES OOK. Twee jaar na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag is Bart De Pauw terug met nieuw programma (+)

De Pauw kwam begin november 2017 in opspraak nadat enkele vrouwen die met hem hadden gewerkt hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Enkele medewerkers en actrices hebben zich burgerlijke partij gesteld. Het onderzoek is nu, na meer dan twee jaar, klaar om doorverwezen te worden naar de rechtbank. Kort nadat de bom barstte in 2017 werd De Pauw bij VRT opzij geschoven. Intussen maakt hij werk van zijn terugkeer, dit voorjaar gebeurde dat met het sketchprogramma ‘Influencers’ op Vier. (PHU)

bekijk ook

VRT zet samenwerking met Bart De Pauw stop na klachten over grensoverschrijdend gedrag