Code rood in Antwerpse en Limburgse natuurgebieden door extreme droogte

De risicofase voor brand in de natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg wordt opgetrokken van oranje naar rood. Dat houdt in dat er extreem hoog brandgevaar is, zowel in de open (heide)gebieden als in de bossen, zo meldt Natuur en Bos vrijdagochtend. De aanhoudende droogte en voorspelde oostenwind voor de komende dagen zorgen voor een gevaarlijke cocktail wat betreft brandgevaar.

Code rood wil vooral zeggen dat de toegang tot bossen en natuurgebieden wordt afgeraden. “We kunnen de gebieden niet afsluiten omwille van praktische redenen”, zegt Natuur en Bos. “Zo is het belangrijk dat hulpdiensten snel het gebied in kunnen indien nodig. Bossen en natuurgebieden hebben logischerwijze ook niet zelden heel wat mogelijke ingangen. Als je toch wil gaan wandelen, blijf dan zeker aan de rand van het bos of natuurgebied.”

Een brand kan zeer snel van een kleinschalig naar een groter probleem escaleren. Een smeulende sigaret of bijvoorbeeld glas, vonken of hete voorwerpen kunnen snel zorgen voor een grotere brand. Natuur en Bos dringt er daarom bij de bevolking op aan om het verbod op het maken van vuur of te roken in de natuur strikt na te leven.

Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet en de brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten.