Hebben de Eredivisie en de Ligue 1 al spijt van hun beslissing? Onderzoek stelt dat “voetballen in coronatijd veilig is”

Voetbal is een veilige sport, ook in de coronatijd. Dat is de conclusie van de Nederlandse voetbalbond KNVB na een onderzoek met Inmotio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in volgsystemen en data-analyse.

Op basis van analyse van 482 wedstrijden uit de eredivisie in de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 concluderen de onderzoekers dat profvoetballers zich gedurende een wedstrijd slechts sporadisch langer dan 30 seconden binnen een onderlinge afstand van 1,5 meter op het veld bevinden.

Het risico om het nieuwe coronavirus over te dragen, is volgens hen dan ook klein. “Het onderzoek heeft wereldwijde relevantie, nu er langzaamaan weer gevoetbald gaat worden op het hoogste niveau”, zegt directeur Vincent van Renesse van Inmotio. Edwin Goedhart, hoofd medische zaken bij de KNVB en de teamarts van het Nederlands elftal, zegt bij FOX Sports: “Volgens ons kunnen we zonder al te veel grote risico’s weer het veld op. Voetbal is een veilige sport om te doen, ook in de coronatijd.”

Frankrijk slaat zich voor het hoofd: “Zijn wij dan achterlijk?”

Eind april besliste de Nederlandse voetbalbond dat de Eredivisie erop zat. Niet veel later volgde ook de Franse Ligue 1. Na 28 speeldagen werd het PSG van Thomas Meunier uitgeroepen tot kampioen. Betreurenswaardig volgens de grootste sportkrant van Frankrijk.

De Ligue 1 is de enige van de vijf grote Europese competities waar al zeker niet gevoetbald zal worden deze zomer. In de Bundesliga zijn ze al opnieuw bezig en binnenkort gaan ook de Premier League (17 juni), de Serie A (20 juni) hervatten. La Liga mikt op 12 juni om het Spaanse voetbal weer op gang te trappen.

L’Equipe is dan ook niet te beroerd om met volgende cover te openen. “Zijn wij dan achterlijk?”, vragen ze zich af.