Gemiddeld één dossier per dag geopend tegen mogelijke nepmakelaar

Het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, heeft vorig jaar gemiddeld één dossier per dag geopend tegen een mogelijke nepmakelaar. In totaal konden zo 33 onwettige beoefenaars uit de markt worden gehaald, blijkt vrijdag uit zijn jaarverslag.

“Nog te veel oplichters wagen zich ondanks de serieuze gevolgen toch aan het risico. De onwettige beoefenaars vormen een bedreiging voor de sector en niet het minst voor de nietsvermoedende koper en verkoper. Zo volgen zij - in tegenstelling tot een erkende makelaar - geen vorming en beschikken ze niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling die bescherming biedt aan de consument”, klinkt het in een perscommuniqué bij het jaarverslag.

Daarnaast werden vorig jaar 43 erkende vastgoedmakelaars geschrapt, wat een definitief beroepsverbod inhoudt, omdat ze hun beroep niet deontologisch correct uitvoerden. Ook legden de tuchtorganen van het BIV, de Uitvoerende Kamers, 130 (tijdelijke) schorsingen op. “Een van de belangrijkste missies van het BIV is erop toezien dat de makelaars hun beroep deontologisch correct uitvoeren, zodat huizenjagers en verkopers te allen tijde beschermd zijn”, zegt het BIV, dat vorig jaar bijna dagelijks controles uitvoerde in vastgoedkantoren. Er wordt onder meer nagegaan of die alle nodige informatie rond een pand inzamelen.

Verder blijkt uit het jaarverslag dat ons land momenteel een recordaantal van 10.630 vastgoedmakelaars telt. Ook het aantal vrouwelijke makelaars neemt geleidelijk toe. Zo is een op de drie makelaars nu vrouw.