Steven Van Gucht: “Aandeel mensen met antistoffen blijft stabiel, dit toont aan dat we virus tegengehouden hebben”

Op de wekelijkse persconferentie van het Crisiscentrum heeft professor Steven Van Gucht cijfers getoond van een onderzoek rond de mensen die antistoffen hebben opgebouwd. “Er is goed te zien hoe dat cijfer nu al een maand stabiliseert op 4,7%, wat aantoont dat we het virus tegengehouden hebben.”

De basiscijfers rond het coronavirus zijn nog steeds gunstig, al oogt de totale balans zwaar. De afgelopen 24 uur raakten 212 mensen besmet, zijn 27 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis en werden 42 overlijdens gerapporteerd. Dat brengt het totale aantal besmettingen op 58.061 en het totale aantal overlijdens op 9.430. Voor het eerst is het aantal mensen in het ziekenhuis onder de duizend gedaald, tot 937.

Steven Van Gucht bracht positief nieuws met een studie van Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis. “Sinds 30 maart analyseren we bloedstalen van 1.500 donoren. Dat zijn gezonde mensen tussen de 18 en 75 jaar, die geen symptomen vertonen van het virus. Wat blijkt? In het begin had amper twee procent antistoffen, dat is half april gestegen tot 4,7%. En nu ligt dat cijfer nog steeds even hoog: we zien een mooi plateau. Dat betekent dat we het virus goed hebben onder controle gehouden.”

Gunstige indicatoren

Volgens professor Steven Van Gucht zijn de belangrijkste indicatoren nog steeds erg gunstig. Twee kortetermijnindicatoren blijven stabiel. De evolutie van afwezigheden op het werk blijft nog steeds heel laag, lager dan de afgelopen twee jaar. Ook het aantal consultaties bij huisartsen voor griepsymptomen - die bij afwezigheid van een griepepidemie ook kunnen wijzen op het coronavirus - ligt stabiel, op 78 raadplegingen per 100.000 inwoners.

De laatste 24 uur zijn er opnieuw 212 nieuwe besmettingen officieel vastgesteld. Dat is wat lager dan gisteren, maar hoger dan woensdag. Toch is de trend van de afgelopen week dalend, met zo’n 3 procent minder per dag.

Er zijn ook 27 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ook deze trend gaat omlaag, met zo’n 6 procent. Op dit moment liggen er nog 187 mensen op de afdeling intensieve zorgen, van wie er 90 beademd worden. Dit cijfer daalt met 4% per dag.

Er werden ook 42 nieuwe overlijdens gerapporteerd, elke dag zijn dat er gemiddeld 3% minder, deze week.