De oorlog tussen Trump en Twitter: tweet van president verborgen voor “verheerlijken van geweld”

Twitter heeft een tweet van Trump verborgen omdat die “geweld verheerlijkt”. Het bericht verwijst naar de rellen in Minneapolis en zegt dat “wanneer het plunderen begint, het schieten begint”. De tweet kan nog wel bekeken worden door iedereen die wil.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van donderdag op vrijdag verschillende tweets de wereld ingestuurd over de George Floyd-protesten in de stad Minneapolis waarbij plundering en brandstichtingen plaatsvonden. Een van die berichten heeft Twitter nu verborgen.

Het bericht in kwestie bevatte een dreigement van Trump: “when the looting starts, de shooting starts” of “wanneer het plunderen begint, begint het schieten”. Het sociale medium stelt dat het de Twitter regels voor het verheerlijken van geweld schendt. De tweet kan nog wel bekeken worden omdat “het mogelijk in het algemeen belang is dat deze tweet toegankelijk blijft.”

Foto: Twitter

Twitter vs. Trump

Het is de nieuwste zet in een oorlog tussen de Amerikaanse president en het sociale medium. Dinsdag plaatste Twitter voor het eerst een factcheck bij een bericht van de tweetgrage Trump. Dat bericht beweerde dat verkiezingen via de post “enkel tot grootscheepse fraude zullen leiden.”

Trump was niet gezet met die beslissing van Twitter en verkondigde prompt dat hij een decreet zou tekenen om sociale media aan banden te leggen. Dat heeft hij donderdag dan ook gedaan. Het maakt het mogelijk om bedrijven zoals Facebook en Twitter te vervolgen indien ze conservatieve stemmen censureren.

Dat Twitter nu een bericht van Trump verbergt - toch een stapje verder dan er een factcheck bij te zetten - toont dat het sociale medium zich (voorlopig) niet al te veel aantrekt van het nieuwe decreet.