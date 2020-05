Enkele vluchten van Brussels Airlines nu al volgeboekt

Opvallend nieuws van het in nood verkerende Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij hervat vanaf 15 juni de activiteiten met zo’n 18 vluchten en voor enkele van die vluchten kun je al geen kaartjes meer kopen wegens uitverkocht. De vliegtuigen vertrekken niet op verminderde capaciteit voor social distance: “Het mond- en neusmasker is wél verplicht”, klinkt het.

In tijden dat reizen erg moeilijk is en grenzen nog gesloten zijn, is het een bericht dat je niet meteen verwacht: enkele vluchten van Brussels Airlines zijn volzet. “Klopt”, zegt woordvoerster Kim Daenen van Brussels AIrlines. “De eerste dag hebben wij 18 vluchten, dat is natuurlijk veel minder dan in een normaal regime, waar we 250 vluchten per dag hebben. Waar we drie keer per dag naar Rome gingen, is dat nu nog één keer. Er zijn nog heel veel mensen die hun tickets van die vluchten niet hebben omgeruild, waardoor ze nu samen op dat ene vliegtuig die dag zitten.” Zal het vliegtuig straks overvol zitten? “Dat verwacht wij niet”, zegt Daenen. “Onze omruilvoorwaarden zijn erg flexibel. Wie al een ticket had, kan dat nog tot begin januari 2021 omruilen naar een andere datum en een andere bestemming. We denken dat veel mensen dat later nog zullen doen, maar straks dus mogelijk niet opdagen. Wie we via mail kunnen bereiken, vragen we wel of ze wel degelijk meevliegen. Toch zijn er ook nieuwe boekingen, sommige mensen durven dus al te vliegen.”

Volle capaciteit

Volgende week presenteert Brussels Airlines een ruimer pakket van voorzorgsmaatregelen, maar het is alvast wél duidelijk dat de toestellen wel op volle capaciteit zullen vliegen. Er worden dus geen stoelen bewust vrijgehouden om afstand te creëren. “Daar zijn geen richtlijnen voor. Als je de middenstoel vrijlaat, zit je nog steeds vrij dicht tegen de persoon voor je. Mondmaskers zijn verplicht en iedereen kijkt ook in dezelfde richting, wat ook positief is.”

