Moeder en drie kinderen ontsnappen aan brand met hulp van de buren: “Zoontje hand gegeven en van dak geleid”

Zaventem / Sint-Stevens-Woluwe -

Het heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gebrand in een woning op de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe. De bewoners, een moeder en drie kinderen, raakten gelukkig tijdig naar buiten. Mét hulp van de buren. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis ter controle. Het pand is onbewoonbaar.