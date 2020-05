Stad Brussel brengt hulde aan slachtoffers van Heizeldrama

Het is vandaag precies 35 jaar geleden dat in Brussel het Heizeldrama plaatsvond. Bij gedrang voor de finale van Europacup I tussen Liverpool en Juventus lieten 39 mensen het leven, vooral Italianen. Zij werden vrijdag door de stad Brussel herdacht met een ceremonie.

De plechtigheid aan het herdenkingsmonument op de esplanade van het Koning Boudewijnstadion vond vanwege de coronacrisis in beperkte kring plaats. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) tekende present, net als onder meer de ambassadeurs van Italië en Groot-Brittannië.

“De vriendschap tussen de voetbalclubs en de supporters van wat de populairste sport ter wereld is, is wat ons verenigt. Maar wat ons vooral verenigt is de blijvende herinnering van de slachtoffers. We mogen de namen die hier in de muur zijn gegraveerd niet vergeten”, stelde burgemeester Close.

Net zoals de mijnramp in Marcinelle in 1956 is het Heizeldrama een zwarte pagina in de geschiedenis van de Italianen in ons land. 32 van de 39 dodelijke slachtoffers waren Italianen.

“Het was misschien zelfs de eerste keer dat we zo een explosie van supportersgeweld zagen. Er zijn veel fouten gemaakt en zelfs de match is ontspoord, want Juventus heeft zijn zege gevierd. Dat was een schande voor het lijden dat plaatsvond”, verklaarde de Italiaanse ambassadrice Elena Basile.

“Lessen van de tragedie nooit vergeten”

In de nasleep van het drama werden de Engelse voetbalclubs voor vijf seizoenen uitgesloten van Europese competities en Liverpool kreeg daarbovenop nog een extra jaar uitsluiting. Er kwam ook een parlementaire commissie en een gerechtelijk onderzoek waarin verschillende oorzaken werden aangeduid voor de ramp.

“Sport en voetbal kunnen veel vreugde brengen en dat gemis hebben we gevoeld tijdens de coronacrisis. We mogen de lessen van de tragedie nooit vergeten. Rivaliteit moet altijd vriendelijk blijven en begrip voor een ander moet altijd boven vijandigheid staan”, stelde de Brits ambassadeur Martin Shearman.

Ook schepen van Sport Benoît Hellings (Ecolo) nam het woord. “Ik was zeven jaar toen het gebeurde en ik ontdekte de gruwelijke beelden pas enkele jaren later. Deze wedstrijd had een feest moeten zijn voor Brussel. Jammer genoeg voor de supporters ontdekten zij de donkerste kant van de sport.”

Michel Goovaerts, korpschef van de politie Brussel hoofdstad-Elsene, had aandacht voor de ordediensten. “Ik denk uiteraard aan de slachtoffers maar ook aan de politie- en hulpdiensten die het drama ter plaatse meemaakten. Deze tragedie zette de deur open voor een verbetering van de veiligheid in de stadions.”

Na de speeches legden de aanwezigen bloemen neer bij de gedenkplaat waarop de namen staan van de 39 slachtoffers. Daarna werd een minuut stilte in acht genomen.