Opnames nieuwe ‘Thuis’-afleveringen starten op 8 juni: “Scenario’s zijn coronaproof”

Vanaf maandag 8 juni kunnen de makers van ‘Thuis’ weer starten met opnames van nieuwe afleveringen. Dat heeft het directiecollege van de VRT beslist. De proefopnames begin mei bleken succesvol en zowel cast als crew kunnen de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad naleven, luidt het. Ook de scenario’s zijn “coronaproof” gemaakt.

Door de coronamaatregelen lagen de opnames van de dagelijkse fictiereeks al enkele weken stil. Begin mei zijn cast en crew van ‘Thuis’ met proefopnames gestart, om te onderzoeken of de opnames in veilige omstandigheden weer konden opstarten. Zo werd onder andere onderzocht hoe er rekening kon worden gehouden met de anderhalve meter afstand zonder aan het verhaal te raken, klinkt het. Bij de proefopnames bleek dat er zowel op de set als achter de schermen veilig en efficiënt kan gewerkt worden. De nieuwe afleveringen zullen dit najaar te zien zijn op Eén.

“De afgelopen weken hebben we heel wat werk verzet. De eerste evaluaties na de testopnames waren heel positief: we kunnen Thuis maken op een veilige manier. We hebben meteen de voorbereidingen in gang gezet”, zegt Hans Roggen, producer van ‘Thuis’. “De scenario’s zijn coronaproof gemaakt om zo onze acteurs op een veilige manier te laten spelen. Het was een huzarenstukje om alles versneld klaar te krijgen, maar maandag 8 juni zijn we dus aan het opnemen voor onze afleveringen van dit najaar. Wij zijn blij dat we samen weer Thuis kunnen maken.”