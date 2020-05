Proximus rolt 5G enkel verder uit in Vlaanderen

Proximus heeft zijn 5G-netwerk, of toch de “light”-versie daarvan, verder uitgebreid. Opvallend: de operator voegt enkel nog gebieden in Vlaanderen toe. In Wallonië staat de uitrol “on hold” na protest van verschillende lokale besturen.

Onder meer in de stadscentra van Gent en Antwerpen kunnen klanten nu op het 5G-netwerk van Proximus surfen, maar ook kleinere gemeenten zijn aan het netwerk toegevoegd.

Beperkte versie

Het gaat om een beperkte versie van 5G, waarbij wordt gebruikgemaakt van bestaande infrastructuur. De snelheid ligt volgens Proximus tot 30 procent boven die van 4,5G. Voor volwaardige 5G moet nog spectrum geveild worden.

Bij de start op 1 april reageerden verschillende steden en gemeenten in het zuiden van het land kwaad dat er geen voorafgaand overleg was geweest. Onder meer Ottignies-Louvain-la-Neuve verwees daarbij naar de bezorgdheid onder burgers over de gevolgen voor de gezondheid.

Op de meeste plaatsen in Wallonië waar Proximus zijn 5G-netwerk begin april had ingeschakeld, is de stekker er inmiddels al weer uitgetrokken om ruimte te geven voor overleg. Enkel op een viertal plaatsen is er nog dekking.

Proximus zegt dat de uitrol in Wallonië “on hold” staat, maar dat het wel nog de ambitie heeft om 5G er verder te installeren. In Brussel was het door de strenge stralingsnormen sowieso nog niet mogelijk.