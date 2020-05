Geen KDB Cup, maar Kevin De Bruyne kijkt al vooruit: “Volgend jaar opnieuw een groots toernooi!”

Dit weekend had de 5e editie van de Kevin De Bruyne Cup in Drongen moeten plaatsvinden. De editie is nu verplaatst naar 22 en 23 mei 2021. De middenvelder van Manchester City blikt al vooruit op het jeugdtoernooi van volgend jaar.

“Dag iedereen, KDB hier. Het is doodzonde dat we mijn toernooi moesten afgelasten, maar de veiligheid van iedereen is nu het belangrijkste”,vertelt De Bruyne in een videoboodschap.

“Draag zorg voor je familie, je vrienden en iedereen die je graag ziet. De organisatie gaat alles in het werk stellen om volgend jaar opnieuw een groots toernooi te kunnen organiseren. We kijken al uit naar volgend jaar!”