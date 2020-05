Ex-vriend vrijgelaten na mesaanval op atlete: “Haalde per ongeluk een cuttermes uit”

Xavier B., de 41-jarige man die verdacht wordt van de aanval op atlete Fanny Appes, is donderdag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt Supresse en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Het parket Halle-Vilvoorde geeft voorlopig geen verdere commentaar over het dossier.

De 30-jarige atlete uit Kameroen werd op 13 februari neergestoken op een trein in Linkebeek. Ze raakte daarbij weliswaar niet levensgevaarlijk gewond, terwijl de dader, haar 41-jarige ex-partner Xavier B., op de vlucht sloeg.

Het slachtoffer werd al een hele tijd lastiggevallen door de man. Zes maanden geleden diende ze een klacht in Eigenbrakel en in Nijvel in. Op weg naar haar werk werd ze op de trein opgewacht door B. De vrouw probeerde van plaats te veranderen, maar werd gevolgd en langs achter aangevallen met een mes.

Xavier B. ging na de feiten op de vlucht naar Frankrijk en ontkende in verschillende media-interviews elke betrokkenheid bij de steekpartij. Op 18 februari werd de man dan opgepakt in het Franse Douai, waarna hij aan België werd overgeleverd en onder aanhoudingsbevel werd geplaatst voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Per ongeluk

Sindsdien verbleef hij in de gevangenis maar donderdag werd de man onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter.

Op 21 april had hij in een interview in de krant La Dernière Heure toegegeven dat hij Fanny Appes verwond had, al was dat volgens hem per ongeluk gebeurd. Volgens B. had hij Appes die ochtend in de trein opgezocht omdat hij haar wilde spreken over de Facebookposts waarin ze hem beschuldigde van stalking.

Toen de vrouw hem de rug toekeerde en wilde wegstappen, zou hij zijn hand uit zijn jas gehaald hebben om haar vast te grijpen, maar daarbij zou hij per ongeluk ook een cuttermes uitgehaald hebben waarmee hij haar al even per ongeluk verwondde. Het is niet duidelijk of hij die bekentenissen heeft herhaald tegenover de speurders.