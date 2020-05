Bejaarden kloppen op verwarmingsbuizen om hulp te vragen maar buren dachten dat het werkmannen waren

Een 84-jarige man en zijn twee jaar jongere vrouw verkeerden al dagen in nood. Om alarm te slaan sloegen ze op de verwarmingsbuizen van hun flat, maar buren dachten dat het werkmannen waren en negeerden het signaal. Het echtpaar is een eenzame dood gestorven.

Dood van het bejaard echtpaar zorgt nu voor verontwaardiging in Polen en toont nog eens aan hoe eenzaam sommige mensen, bejaarden vooral, zijn.

Een paar weken geleden hoorden buren van het koppel, in het stadje Strzelce Krajenskie in het westen van Polen, geklop op de buizen. In het gebouw en ook in de aanpalende huizen zijn al een tijdje werken aan de gang. Dus dachten ze dat het geklop daarvan afkomstig was.

Na een paar dagen of zelfs langer, dat weten ze zelf niet meer, stopte het geklop. Terwijl de werkmannen nochtans nog altijd aan de slag waren. Een beetje ongerust verwittigden ze toch maar het OCMW dat een kijkje ging nemen bij het bejaarde echtpaar dat helemaal teruggetrokken leefde.

Toen de sociaal assistent geen gehoor kreeg, werd de politie verwittigd. Agenten gingen de flat binnen en vonden er de twee lichamen van de bewoners.

Een woordvoerder van het parket ontkende vrijdag dat beiden verhongerd waren. Het paar stierf aan falen van de bloedsomloop maar heeft wellicht nog de aandacht van de buren willen wekken door op de verwarmingsbuizen te slaan.