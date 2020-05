Terugmatch van promotiefinale tussen OHL en Beerschot op 2 augustus om 19u

De terugwedstrijd van de promotiefinale van de Proximus League (1B) tussen OH Leuven en Beerschot wordt op zondag 2 augustus gespeeld in het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven. Dat hebben de twee teams en de Pro League vrijdag bevestigd. De aftrap wordt om 19u00 gegeven.

De inzet van de terugmatch is promotie naar 1A. Beerschot legde de Leuvenaars op 8 maart in de thuismatch met 1-0 over de knie. De return moest een week later plaatsvinden, maar werd uitgesteld wegens de gevolgen van de coronacrisis.

Wellicht wordt de partij, net zoals de bekerfinale op zaterdag 1 augustus (20u30), in Leuven zonder toeschouwers gespeeld. “Tot nader order vraagt de club aan alle supporters om van thuis uit onze jongens naar de promotie te schreeuwen”, klinkt het op de website van OHL. “Beide clubs engageren zich om van hun kant de nodige inspanningen te leveren opdat de wedstrijd in het voorgelegde weekend kan plaatsvinden”, voegt Beerschot eraan toe.

Burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) was eerst niet zinnens om de terugmatch voor 7 augustus te laten plaatsvinden in Leuven, maar bond uiteindelijk toch in. Het Leuvense stadsbestuur koppelde aan de organisatie wel een aantal veiligheid- en gezondheidsvoorwaarden vast. De match mag uiteraard ook niet verboden worden door de Nationale Veiligheidsraad.

Er dient bovendien juridisch voorbehoud gemaakt te worden voor de rechtsgeldigheid van de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei. Verschillende clubs, zoals de degradant uit 1A Waasland-Beveren, trekken daartegen ten strijde.