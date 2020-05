Hete zomer met hittegolven op komst, en dat terwijl Covid-19 nog in het land is: “We zullen ons gedrag moeten aanpassen”

Het belooft een hete zomer te worden, en in combinatie met het nog woekerende coronavirus moeten we daar extra waakzaam voor zijn. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de wekelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. Hij voorziet namelijk een hoop nieuwe risicosituaties als we niet opletten.

Dat het warm is, hoeven we u niet te vertellen. Het is nog niet eens juni en we puffen al dat het een lieve lust is. Volgens veel weerdiensten is het zelfs nog maar een voorproefje van de hete zomer die ...