Anderlecht schenkt 70.000 euro aan het Joseph Bracops ziekenhuis

Anderlecht heeft het Joseph Bracops-ziekenhuis verblijd met een cheque van 70.000 euro. Het bedrag is deels afkomstig van de verkoop van 30.000 mondmaskers van paarswit, waarvan telkens een 1 euro naar het goed doel ging. De rest werd bijgepast door Vincent Kompany en Marc Coucke.

Vincent Kompany kon er niet bij zijn bij de overhandiging van de cheque. Hij zat nog een laatste keer samen met trainer Frank Vercauteren voor ze even in vakantie gaan.

CEO Karel Van Eetvelt was er wel bij. “We wilden iets doen voor deze mensen die echte helden zijn. Anderlecht wil meer zijn dan een club, we zijn deel van deze omgeving en moeten samenwerken. Het is een mooi bedrag. Misschien niet zo’n groot bedrag voor een speler van Anderlecht, maar iedereen droeg bij”, reageert Van Eetvelt.