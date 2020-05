Ref uit Champions League-duels van Club Brugge en Genk zit in de cel wegens drugs- en wapenbezit

De Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic is tijdens een operatie tegen een criminele bende opgepakt door de Bosnische politie. De man leidde dit seizoen matchen in de Champions League van zowel Club Brugge (0-0 thuis tegen Galatasaray) als KRC Genk (1-4 tegen Liverpool).

Volgens diverse media vielen de politiediensten binnen in een huis in het Bosnische Bijeljina in een onderzoek naar drugs- en vrouwenhandel. Ze troffen er negen vrouwen, 26 mannen en een heel wat wapens en cocaïne aan.

Vincic werd er in de boeien geslagen naast onder meer Tijana Maksimovic, die de spilfiguur zou zijn in een prostitutienetwerk. Die laatste zou getracht hebben per boot de Kroatische grens over te steken in het gezelschap van drie vrouwen.

Vincic zou niet rechtstreeks betrokken zijn bij het criminele netwerk, maar hij riskeert wel vervolging omdat hij als een van de 26 aanwezige mannen werd betrapt in het bezit van drugs en illegale wapens.