CEO Karel Van Eetvelt: “Kompany ademt Anderlecht en wil deel uitmaken van het beleid”

Anderlecht overhandigde een cheque van 70.000 euro aan het Joseph Bracops-ziekenhuis in de strijd tegen het coronavirus. Maar achteraf was er met CEO Karel Van Eetvelt maar één belangrijk thema: de paleisrevolutie bij RSCA.

LEES OOK. Anderlecht schenkt 70.000 euro aan het Joseph Bracops ziekenhuis

Wouter Vandenhaute voorzitter, Marc Coucke als eigenaar op de achtergrond, Vincent Kompany aandeelhouder. Er verandert wel wat bij Anderlecht. “Voor ons was dit niet zo’n grote verrassing, maar eerder een voortzetting van hoe we al enkele maanden werkten”, aldus Karel Van Eetvelt. “We hebben lang onder ons drie gediscussieerd, maar nu denken we echt dat dit de juiste samenstelling is. Marc Coucke stelde zelf voor om een stap opzij te zetten. Hij besefte zelf dat hij meer toegevoegde waarde kan hebben achter de schermen als hoofdaandeelhouder en tegelijkertijd deed Marc een grote investering. Hoe en wat: daar communiceren we later wel over. Interpreteer dat zeker niet als een aanzet om te vertrekken. Pas als een club succesvol is, zullen er altijd geïnteresseerden zijn. Wij willen Anderlecht opnieuw groot maken.”

Sporting Anderlecht zal dus geleid worden door het triumviraat Vandenhaute, Van Eetvelt, Kompany. “ Wouter Vandenhaute kan snel ideeën in een strategie omzetten”, vervolgt Van Eetvelt. “Vincent Kompany is en ademt Anderlecht. Dat engagement van Vince is cruciaal voor ons. Dat hij Anderlecht verkoos boven andere Europese topclubs is ongelofelijk. Kompany heeft hier mee het project met de eigen jeugd op poten gezet en is al maanden bezig om mee de juiste strategie te bepalen. Dat doe je niet als je weg wilt. De juiste mensen hebben zich geëngageerd voor de lange termijn. Wie Kompany kent weet dat hij energie heeft voor meer dan één rol. Vince wil ook deel uitmaken van het beleid van zijn club. Ook ik breng mijn ervaring mee uit andere sectoren.”