Rechter beslist op 5 juni over lot van katje Lee

De Antwerpse kortgedingsrechter oordeelt op 5 juni of de beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat het katje Lee een spuitje moet krijgen wettig is of niet.

Studente Selena Ali (23), dierenrechtenorganisatie GAIA en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) menen alvast van niet. “Euthanasie moet de laatste optie zijn, andere mogelijkheden zoals quarantaine werden te snel van tafel geveegd”, klonk het. Viroloog Marc Van Ranst heeft intussen aangeboden om Lee in quarantaine nemen in zijn laboratorium.

De studente, die met een leeg kattenmandje naar de rechtbank kwam, werd begin april gerepatrieerd uit Peru door de coronapandemie. Ze bracht het katje Lee mee dat ze in een kattencafé in Cuzco geadopteerd had. Het FAVV had daar geen toestemming voor gegeven, omdat Peru een hoogrisicoland is voor hondsdolheid. Het dier werd er wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine.

Eind april besliste het FAVV dat Lee een spuitje moet krijgen, omdat niet kan worden uitgesloten dat het dier drager is van het virus. Selena Ali verzet zich daar tegen en verstopte het katje. Het FAVV stapte daarop naar de kortgedingrechter en eist nu een dwangsom van 5.000 euro per uur dat ze Lee niet wil afstaan.

“Die kat is een mogelijke biobom en vormt een groot risico voor de volksgezondheid. Rabiës is een dodelijk virus voor mensen waarbij het vaak tot twaalf maanden duurt voordat het zich manifesteert. Enkel een hersenbiopsie kan uitsluitsel brengen of de kat besmet is of niet, maar daarvoor moet ze dus geëuthanaseerd worden”, pleitte meester Rik Depla namens het FAVV.

Selena Ali, GAIA en minister Weyts betwisten dat. “Een hersenbiopsie zal sowieso een negatief resultaat opleveren, als het dier nog in de incubatietijd zit. En dat van die twaalf maanden is onzin. Wie een beet krijgt van een risicodier, wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie aangeraden om dat dier tien dagen in quarantaine te zetten. Als het dan nog leeft, zal het geen rabiës hebben. Lee zou dus al lang dood zijn, moest hij besmet zijn met het virus. Maar om iedereen gerust te stellen, willen wij akkoord gaan met een quarantaine. Dat is de enige manier die honderd procent zekerheid biedt”, pleitte meester Anthony Godfroid, namens Selena Ali.

De kat zit intussen op een onbekende plaats in quarantaine.

Het plan om haar terug naar Peru te sturen om het dier daar in quarantaine te plaatsen, is intussen afgeketst. Peru wil haar niet terugnemen.

